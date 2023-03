Carolina Stramare e Antonino Spinalbese: i dettagli che confermano il flirt (Di sabato 25 marzo 2023) Carolina Stramare e Antonino Spinalbese sarebbero una coppia e la reazione piccata di Ginevra Lamborghini alla paparazzata dei due sarebbe una conferma. Ginevra, la reazione alla paparazzata di Antonino con Miss Italia https://t.co/ZFdtZCvXjp #GFVIP #GinTonic — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 20, 2023 A distanza di una settimana online sono spuntati due ulteriori dettagli che confermerebbero il flirt fra i due. Il primo riguarda la playlist che Antonino Spinalbese ha creato su Spotify e che ha intitolato proprio “Carolina”. Fra le varie canzoni al suo interno c’è anche Seria di Biagio Antonacci. Il secondo dettaglio che non è passato inosservato è che proprio Seria di Biagio Antonacci è finita nelle ... Leggi su biccy (Di sabato 25 marzo 2023)sarebbero una coppia e la reazione piccata di Ginevra Lamborghini alla paparazzata dei due sarebbe una conferma. Ginevra, la reazione alla paparazzata dicon Miss Italia https://t.co/ZFdtZCvXjp #GFVIP #GinTonic — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 20, 2023 A distanza di una settimana online sono spuntati due ulterioriche confermerebbero ilfra i due. Il primo riguarda la playlist cheha creato su Spotify e che ha intitolato proprio “”. Fra le varie canzoni al suo interno c’è anche Seria di Biagio Antonacci. Il secondoo che non è passato inosservato è che proprio Seria di Biagio Antonacci è finita nelle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Carolina Stramare e Antonino Spinalbese: i dettagli che confermano il flirt - pony_cirt : RT @Anna98862227: Carolina Stramare ieri a Milano con il cane di PETEGNA , suo FIDANZATO! Potete continuare a insultare ! Mio figlio e i s… - Dalila4922 : @SosoMan86837706 Cose accadute=Carolina Stramare - Susy56069011 : RT @Giampybarreca: Quasi quasi assecondo il perculo di #antonino cambiando il mio nome su Twitter in Carolina Stramare per protesta contro… - Susy72112 : RT @Giampybarreca: Quasi quasi assecondo il perculo di #antonino cambiando il mio nome su Twitter in Carolina Stramare per protesta contro… -