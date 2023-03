Francia-Olanda, super Maignan: para il rigore a Depay (VIDEO) (Di venerdì 24 marzo 2023) Mike Maignan show in Francia-Olanda. Il portiere del Milan decide di far chiudere la sfida a reti inviolate e quando è chiamato a fronteggiare, in pieno recupero, Depay dal dischetto per un rigore concesso dall’arbitro italiano Mariani per il fallo di mano di Upamecano, gli sbarra la porta in faccia parando il penalty e bloccando anche la fiacca ribattuta. Si resta così 4-0, in alto ecco il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 marzo 2023) Mikeshow in. Il portiere del Milan decide di far chiudere la sfida a reti inviolate e quando è chiamato a fronteggiare, in pieno recupero,dal dischetto per unconcesso dall’arbitro italiano Mariani per il fallo di mano di Upamecano, gli sbarra la porta in facciando il penalty e bloccando anche la fiacca ribattuta. Si resta così 4-0, in alto ecco il. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : #ItaliaInghilterra L'Italia non perdeva una partita di Qualificazioni Europee dal 2006 (3-1 vs Francia), non ne per… - ladyonorato : In Francia, Olanda, Grecia, scioperi e blocchi dei trasporti a ripetizione. Un filo comune lega queste proteste: no… - Gazzetta_it : La Francia strapazza l'Olanda, Vlahovic trascina la Serbia - romanewseu : Nazionali, ko #Wijnaldum e l'Olanda contro la Francia. Perde anche #Zalewski ?? - De_Sand88 : RT @SkySport: FRANCIA-OLANDA 4-0 Risultato finale #Griezmann 2’ #Upamecano 8’ #Mbappé 21’ #Mbappé 88’ #FranciaOlanda #Euro2024 #Euro2024… -