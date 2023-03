E si fa bello per te | i remix del brano di Jovanotti

(Di venerdì 24 marzo 2023) SBAM! Records (@sbam records) è l’etichetta, “la fabbrica del ballo”, il laboratorio musicale nato dalla collaborazione trae i dj e produttori Ackeejuice Rockers, con l’obbiettivo di riportare al centro di tutto il dancefloor come luogo simbolo della vita insieme, ritmo, sudore e passione. Dopo ide Il boom e La primavera – brani contenuti ne IL DISCO DEL SOLE – e il debutto dello SBAM! Stage di cui gli Ackeejuice Rockers sono stati direttori artistici insieme a Lorenzo per tutta la durata del Jova Beach Party 2022, sono disponibili da venerdì 24 marzo diecinati sulla scia dell’entusiasmo di altrettanti produttori, che hanno voluto reinterpretare e stravolgere secondo il proprio gusto e stile E si faper te. Apre le danze la versione Remastered 2023 proprio a cura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... putino : Il Fatto Quotidiano da il peggio di se definendo le munizioni ad uranio impoverito come “armi horror”. Il bello è c… - Italiantifa : Mentre il buffone andava in giro con la maglietta del suo amato Hitler,alcuni tifosi della Roma esponeva la bandier… - RomeoMJ : Ringrazio @gianlucarossitv per l'attenzione dedicata ma: - Non conosco le ragioni per cui mi bloccò ( e non lo sape… - youareporacci : RT @Hosonno33: “non ti avrei potuto augurare niente di più bello di tutto ciò” ILENIA CI VUOI MORTI PER CASO?!?!?? #donnalisi https://t.c… - RwondoNaples : Prego, la prima è stata superata, speriamo che Domenica se ne stia bello bello in panchina per 90 minuti. -

... chiama palla sbracciandosi ogni volta che vede uno sviluppo interessante, mametà partita sono ...del suo primo tempo con un destro in area murato - dopo un controllo non eccelso - sul piùda ...Pellegrini 6:il suo assistRetegui, da rifinitore. Non riesce però a entrare in altre azioni offensive pericolose dell'Italia. dal 24 s.t. Gnonto 6: prova ad accendersi e dà la ...Sarebbeportare queste storie all'università. Credo che vedere oggi un Perugia che lotta su ... Ripetersitanti anni non è semplice. Non avevo motivo di leggere il libro perché mi aveva già ...

Su Radio Italia il remix di E si fa bello per te di Jovanotti Radio Italia

Bene, allora non devo aggiungere parole… alzate il volume, ecco E si fa bello per te in versioni per il dancefloor realizzate da alcuni dei producers fotonici che hanno acceso JBP. Da oggi nelle ...Comprensibile per un ragazzo catapultato a Coverciano da un altro mondo ... e la profondità è uno degli ingredienti principali della dieta di Retegui. Ma il più bello in realtà doveva ancora venire.