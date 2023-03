Ultime Notizie – Ferrero amplia gomma gelati e sbarca nei chioschi e nei bar

(Di giovedì 23 marzo 2023) Itornano per l’estatendo la propria gamma di stecchi con cinque novità ricche di gusto –Rocher White,Rondnoir, Kinder Chocolate Ice Cream e le versioni Triple Experience diRocher e Raffaello – portando così a 13 le referenze della linea. Tutte le novità (ad eccezione diRondnoir eRocher White presenti esclusivamente in gdo) saranno disponibili a partire da quest’anno non solo in tutti i canali della Gdo, con formati multipack, ma anche nel canale Ooh, arrivando nei bar e neidelle spiagge insieme alle altre proposte che compongono la gamma di(gli stecchiRocher Classic, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sole24ore : ?? #Ucraina ultime notizie. #Putin visita #Mariupol e le aree occupate. ?? Sfida all’Occidente e a #Kiev da parte de… - PianetaMilan : #Fontana: “#Cardinale mi ha illustrato il progetto per il nuovo stadio” | News #ACMilan #Milan #SempreMilan - cielorossonero : RT @PianetaMilan: MERCATO MILAN E TOP NEWS – #Cardinale e lo stadio. Arriva #Conte? #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : MERCATO MILAN E TOP NEWS – #Cardinale e lo stadio. Arriva #Conte? #ACMilan #Milan #SempreMilan - milanomagazine : Sale a 89 il bilancio delle vittime accertate del naufragio di Cutro. Diffuse le ultime immagini del barcone prima… -

Le proteste di oggi sono ledi una serie di scioperi e manifestazioni in tutto il Paese contro le modifiche alle pensioni e l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni. 23 marzo 2023A quarant'anni dalla scomparsa di e , l'Aula della Camera ha detto sì alla proposta di legge che istituisce una Commissione parlamentare bicamerale d'inchiesta sui due casi. I sì sono stati 245. Tutte ...Secondo lein arrivo dall'Argentina, Dybala sarebbe però out per un colpo subito alla spalla destra. La Joya avrebbe ancora fastidio e sarebbe in dubbio per le sfide Almeno per il ...

Covid, Gimbe: "Stabili contagi, decessi e terapie intensive nell'ultima settimana". LIVE Sky Tg24

McKennie-Juventus, l’americano è passato in prestito al Leeds lo scorso gennaio: le ultime sul riscatto da 35 milioni di euro. Weston Mckennie e la Vecchia Signora: un matrimonio giunto ormai al ...Come riportato da calciomercato.com però, nelle ultime ore il PSG avrebbe cominciato a bussare alla porta dell’ex Lille viste le incertezze sul futuro di Messi, Neymar e Mbappé. L’esterno portoghese ...