Highlights e gol Italia-Inghilterra 1-2 | Retegui non basta VIDEO

(Di giovedì 23 marzo 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la prima giornata delle qualificazioni di Euro 2024. Allo stadio Diego Armando Maradona gli ospiti partono meglio e passano in vantaggio sugli sviluppi di calcio d’angolo grazie alla ribattuta di Declan Rice. Gli inglesi sono padroni del campo, sfiorano il gol del raddoppio e poi si conquistano un calcio di rigore grazie ad un fallo di mano di Di Lorenzo. Kane dal dischetto fa 0-2 e prima della fine del primo tempo Grealish si divora la rete dello 0-3. Nella ripresa è tutta un’altra: propositiva e volitiva.riapre la partita con un ottimo destro ad incrociare. Nel finale viene espulso Shaw per doppia ammonizione, gli azzurri ci provano ma non riescono a trovare il gol del pareggio. LE PAGELLE ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Azzurri : #Under19 ???? ?? Gli highlights di Germania-Italia 2-3 ? ?? Grande vittoria degli #Azzurrini grazie alla doppietta di… - cherubinismo : - UgoBaroni : RT @Azzurri: #Under19 ???? ?? Gli highlights di Germania-Italia 2-3 ? ?? Grande vittoria degli #Azzurrini grazie alla doppietta di Pisilli e… - SelvaggioNicolo : RT @Azzurri: #Under19 ???? ?? Gli highlights di Germania-Italia 2-3 ? ?? Grande vittoria degli #Azzurrini grazie alla doppietta di Pisilli e… - 11Turaj : RT @Azzurri: #Under19 ???? ?? Gli highlights di Germania-Italia 2-3 ? ?? Grande vittoria degli #Azzurrini grazie alla doppietta di Pisilli e… -

: Roma - Barcelona 0 - 1 Tra Arsenal e Bayern regna l'equilibrio Il Bayern ha vinto 1 - 0 ... Un solodi vantaggio sull'Arsenal non è un risultato rassicurante per il Bayern, che nella ...Ho trovato dei club in cui potevo fare il pendolare, ho mandato una mail con i mieie il ... Credo che le mie caratteristiche migliori siano lo scatto e il senso del, ma anche la capacità ...Mateo Retegui è pronto a esordire con la Nazionale azzurra: l'attaccante del Tigre nelle ultime due stagioni ha segnato 25in 50 presenze: guardalo ...

Italia-Inghilterra 1-2, gol e highlights: decidono Rice e Kane, Retegui segna al debutto Sky Sport

Cinque minuti dopo il tiro di Bellingham viene deviato dal portiere del Psg in calcio d’angolo, e sul corner l’Inghilterra passa in vantaggio: nella mischia in area Rice riesce a segnare il gol dell’1 ...Ecco gli highlights del match! Sampdoria News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 44 del 07/09/2021 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n.