Ciclismo | E3 Saxo Banck Classic | percorso e altimetria

(Di giovedì 23 marzo 2023) La stagione del pavè entra nel vivo con laa di Harelbeke, chiamata E3Bankper motivi di sponsorizzazione, storica corsa fiamminga che anticipa di 2 giorni la Gand-Wevelgem e di 9 il Giro delle Fiandre. Venerdì 24 marzo va in scena l’edizione numero 65 della corsa che inizia e si conclude ad Harelbeke, dopo undi 204.1 chilometri tra i muri e il pavè delle strade fiamminghe. I FAVORITI Anche per questa edizione ilnon cambia rispetto agli scorsi anni, con 17 muri e 5 settori in pavè da affrontare per il gruppo. I primi 80 chilometri saranno semplici con solamente un muro da affrontare, ma dal meno 120 la corsa diventerà parecchio dura con un susseguirsi di muri e di settori in pavè che metteranno in difficoltà buona parte dei corridori. La parte della corsa ...

Venerdì 24 marzo è il giorno della E3Classic 2023 , corsa belga che rappresenta uno dei principali appuntamenti sul pavé in preparazione alle Monumento delle pietre. A dieci giorni dal Giro delle Fiandre, i corridori dovranno ...CALENDARIO2023: DATE E PROGRAMMA EVENTI 17 - 22 gennaio Tour Down Under 22 - 29 gennaio Vuelta a San ...21 - 25 marzo Settimana Coppi e Bartali 22 marzo Brugge - De Panne 24 marzo E3Bank ...SU STRADA: IL CALENDARIO 2023 GENNAIO Tour Down Under: dal 17/01 al 22/01 Vuelta a San ... dal 21/03 al 25/03 Oxyclean Classic Brugge - De Panne: 22/03 E3Bank Classic: 24/03 Gent - ...

Per i bookmakers sono sempre loro tre a giocarsi la vittoria finale. Mathieu Van Der Poel, fresco vincitore della Milano-Sanremo può sembrerebbe quello più in forma. Wout Van Aert ha vinto l’edizione ...Venerdì 24 marzo è il giorno della E3 Saxo Classic 2023, corsa belga che rappresenta uno dei principali appuntamenti sul pavé in preparazione alle Monumento delle pietre. A dieci giorni dal Giro delle ...