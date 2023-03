Vai agli ultimi Twett sull'argomento... spidermac : Aqara rilascia un campanello smart a batterie e compatibile HomeKit Secure Video - TuttoTechNet : Aqara Video Doorbell G4 è ufficiale, con riconoscimento del volto e promo di lancio - diliberto_luca : Aqara ha lanciato ufficialmente il campanello Doorbell G4 con l’integrazione con HomeKit Secure Video e con il rico… -

... JBL, Echo, Oppo Apple, Anker, Samsung, ESR, UGREEN Apple, Sonoff, Soundcore, Samsung,, ... HDR10, senza bordi metallici, Prime, Netflix, Controllo vocale Alexa, HDMI 2.1, Bluetooth, USB, ...... JBL, Echo, Oppo Apple, Anker, Samsung, ESR, UGREEN Apple, Sonoff, Soundcore, Samsung,, ... CMOS DX da 20.9 MP, LCD Angolazione Variabile, Registrazione fino a 125min,4K, Nero [Nital Card: ...... altoparlante, sirena e luce d'emergenza RGB per il primo gateway che èHub Domotica M1S Gen 2 , telecamera compatibile con Homekit Secureper il secondo gateway (Camera Hub G2H ...

Aqara Video Doorbell G4 è ufficiale, con riconoscimento del volto e promo di lancio TuttoTech.net

Smart home accessory maker and Xiaomi ecological chain company Aqara has launched its first video doorbell, the Aqara Smart Video Doorbell G4, which is compatible with HomeKit Secure Video and ...Si tratta di uno dei pochi videocampanelli a pila disponibili sul mercato compatibili con HomeKit Secure Video di Apple e con possibilità di streaming locale sui display smart di Amazon e Google.