Viaggi di nozze nel 2023: un mondo di opportunità (Di martedì 21 marzo 2023) Il 2023 è l’anno della vera ripartenza: in tanti hanno rimandato il proprio Viaggio di nozze in questi ultimi anni, vediamo quali siano le mete più belle. Tre anni di Viaggi rimandati, ma ora è tempo di ripartire, in tutti i sensi. Gli anni di crisi sanitaria hanno fermato i progetti di Viaggi di nozze di tante coppie di nuovi sposi, che adesso tornano ad essere possibili in tutto il mondo. Nord America o sud America, Africa, Europa, Australia, isole tropicali: tante le possibili mete, tutte di una bellezza che farebbe da perfetto sfondo a un Viaggio così speciale. Proviamo a conoscere le alternative. Nord America: Canada, Stati Uniti e Messico Tante le opzioni in Nord America, con tre grandi nazioni che offrono una varietà di destinazioni ... Leggi su udine20 (Di martedì 21 marzo 2023) Ilè l’anno della vera ripartenza: in tanti hanno rimandato il proprioo diin questi ultimi anni, vediamo quali siano le mete più belle. Tre anni dirimandati, ma ora è tempo di ripartire, in tutti i sensi. Gli anni di crisi sanitaria hanno fermato i progetti dididi tante coppie di nuovi sposi, che adesso tornano ad essere possibili in tutto il. Nord America o sud America, Africa, Europa, Australia, isole tropicali: tante le possibili mete, tutte di una bellezza che farebbe da perfetto sfondo a uno così speciale. Proviamo a conoscere le alternative. Nord America: Canada, Stati Uniti e Messico Tante le opzioni in Nord America, con tre grandi nazioni che offrono una varietà di destinazioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CiccioFrom7 : O fanno come Raniero e Fosca nel film 'Viaggi di nozze' di Verdone dove lui anche in quel momento telefonava (se fo… - Ozymandias1976 : @liliaragnar Sembra avverarsi la scena girata da Verdone in 'Viaggi di nozze', quella dei ragazzi scazzati in macch… - MGiuliaSerazzi : 'Non aver paura di annoiarsi, di non avere per forza qualcosa di bello da fare o da mostrare, non può essere propri… - TRAVELDESIGN1 : La varietà paesaggistica della Caledonia di riflette nella sua popolazione: plurale e variegata. I kanak sono l’etn… - fuegoyllamas : che ridere gli autori vanno a nozze con i viaggi mentali da adolescente che si fa nikita -