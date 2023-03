Nostalgia nerazzurra | il post su Instagram di Josip Ilicic ricordando Valencia-Atalanta

Leggi su calcionews24

(Di martedì 21 marzo 2023) Ilnostalgico dell’ex fantasista dell’i bei vecchi tempi nerazzurri in Champions League Laè sempre quel momento in cui si tende a ricordare con grande affetto momenti tanto emozionanti quanto indimenticabili, e il più delle volte è anche legato al calcio: tifosi che rammentano un determinato periodo storico, rappresentato da un giocatore in particolare. Tale cosa viene il più delle volte è corrisa. Ieri per esempio l’effettoè scattato dall’ex fantasista dell’, che nel suo profiloha pubblicato una graficamolto conosciuta all’interno del mondo social orobico: ...