Meloni 'mette la faccia' su armi a Kiev. Ma pesa distinguo Lega

(Di martedì 21 marzo 2023) La risoluzione unitaria c'è. Le voci, però, non intonano tutte lo stesso coro. Giorgiaparla in Senato alla vigilia del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo e, come sempre indica una linea di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CabriniGirl : RT @ilfoglio_it: Il capogruppo della Lega Romeo interviene in Senato e mette in fila tutte le perplessità sul sostegno all'Ucraina: 'Ci tro… - gpalmero3 : Lei ci mette la faccia, noi i soldi e se sarà attacco nucleare ci metteremo LA VITA #Meloni BASTA ARMI #stopWar e quando votate… ragionate - EnricoAllevi : G.MELONI vuol rendere la'MATERNITÀ SURROGATA' un 'REATO UNIVERSALE'non pensando che ció sarebbe una'SANZIONE ECONOM… - Lerio1987 : @Giorgiolaporta Ti pare che la Meloni alle 7 di mattina si mette a chiamare Fiorello…GENIO. - RuggieroMontene : RT @ilfoglio_it: Il capogruppo della Lega Romeo interviene in Senato e mette in fila tutte le perplessità sul sostegno all'Ucraina: 'Ci tro… -

Poi, l'appello diretto a."L'Italia conta su di lei. Sento dire dalla gente che lei è una tosta, non solo perché ha avuto il coraggio di andare all'assemblea della Cigl, ma per tutta una serie ...... 'c'è un limite da non superare oltre al quale, per colpire l'avversario, siin cattiva luce la nazione intera'. Al di là dei toni e delle parole usate in passato dallastessa assieme a ...Ma se Berlino rimanda il testo alla Commissione, anche l'Italiadei paletti La nuova bozza ... In campo il premier GiorgiaMa sul tema del futuro dell'auto green si sta impegnando in prima ...

"Davvero qualcuno pensa di sconfiggere militarmente la Russia". La Lega prende le distanze da Meloni Il Foglio

Finita la pausa di grazia che accompagna le novità anche per il Governo Meloni cominciano le difficoltà ... dal disastro causato dai dirigenti toccherà allo Stato svizzero mettere mano al portafoglio ...Un trend non dissimile si registra sulle edizioni principali del Tg2 (ore 13 e 20.30): mettendo insieme premier, governo e FdI si vola sopra il 51 per cento di copertura. Per quanto riguarda i tempi ...