Viareggio Cup, la Spal non va oltre il pareggio con l'Honved Bucarest: a Carrozzo risponde Braun

Giornata inaugurale dello storico Viareggio Cup che nella prima giornata ha visto partire bene la Spal di Vito Grieco che ha ottenuto solo un pari contro gli ungheresi dell'Honved Bucarest. Il Girone A contempla anche la partecipazione di Pisa e dei sierraleonensi del Kallon. Per quanto riguarda la partita fra Spal e Honved Bucarest fa male per i padroni di casa il pareggio arrivato quasi al 90esimo. Il match si dimostra, fin dalle prime battute, combattuta con entrambi le squadre che dimostrano di giocarsela a viso aperto. Dopo i primi minuti di studio, infatti, ci sono occasioni da entrambi le parti, con gli emiliani che pian piano acquisiscono campo e spazio. Il più pericoloso è Carrozzo che già al trentesimo impensierisce il portiere ospite che ...

