Io sono l’amica brutta

(Di lunedì 20 marzo 2023) Inutile negarlo: nel mondo cii belli e i meno belli, gli splendidi e i così così, anche se i codici estetici variano a seconda delle culture. Da qualche anno però si è affermata la body positivity, il sacrosanto movimento di pensiero che promuove l’accettazione di sé a prescindere dalla taglia, la forma, il colore, il genere, e che si oppone al body shaming, ovvero l’odiosa derisione del corpo di cui traboccano i social. Eppure è proprio dai social che si ribadiscono i must della perfezione fisica: da Tiktok a Instagram è tutto un fiorire di ragazze magre, slanciate, seni perfetti, sederi statuari, denti come perle, labbra xl, capelli lunghissimi, nasini alla francese. Ma per chi, a quei must, non corrisponde neanche alla lontana, cosa rimane? 1) Diventa attraente (si può!) Rimane la vita! La vita meravigliosa di chi è imperfetta e quindi è unica e straordinaria. ...