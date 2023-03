Aggrediscono la cassiera del supermercato per rubare due cellulari

(Di lunedì 20 marzo 2023) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un lunedì 20 marzo di lavoro per i carabinieri della Tenenza di Tradate, che hanno arrestato un cittadino extracomunitario, irregolare sul territorio nazionale, autore di una rapina in danno delCarrefour di Tradate: insieme ad alcuni compliciladel super perdei telefonini, prima che uno di loro venga arrestato durante ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Insieme ad alcuni complici, qualche giorno fa aveva minacciato e aggredito una cassiera, sottraendo due cellulari esposti per la vendita. Tradate (Varese) - Arrestato dai Carabinieri di Tradate un ...In quattro hanno preso d'assalto il punto vendita minacciando una cassiera e portando via due cellulari esposti. I carabinieri sono riusciti a fermarne uno, ora in carcere a Varese a disposizione dell ...