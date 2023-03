Chi è Scoiattolo Nero Cantante Mascherato? Indizio di Milly Carlucci

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 5 marzo 2023) Il4 sta arrivando. La nuova edizione dello show che ogni anno appassiona tantissimi spettatori, infatti, sta per debuttare su Rai 1, sempre in prima serata, con tante novità. La prima di queste è una giuria rinnovata quasi totalmente: accanto a Francesco Facchinetti e Flavio Insinna, infatti, siederanno tre nuovi giudici. Si tratta di amatissimi volti della Rai (e non solo): Serena Bortone, regina del pomeriggio della rete ammiraglia Rai; laed opinionista Iva Zanicchi ed il re dei cinepanettoni Christian De Sica. In attesa delle nuove puntate del programma, però, la conduttricenon ha lasciato gli spettatori a bocca asciutta. Da un po' di tempo, infatti, la padrona di casa sta svelando le maschere in gara attraverso dei video simpatici pubblicati sui ...