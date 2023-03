Diego Abatantuono è juventino? La storia dei suoi personaggi a tinte bianconere

(Di mercoledì 1 marzo 2023)è tra gli attori più amati d’Italia e in varie occasioni si è immedesimato nel tifoso della Juventus con grande successo. Tutti quanti abbiamo riso almeno una volta nella nostra vita di fronte ai meravigliosi film di, un vero e proprio maestro della comicità italiana che ha saputo regalare all’Italia intera delle pellicole meravigliose. Naturalmente ha avuto una crescita costante nella propria carriera, diventando anche un meraviglioso attore di film tutt’altro che comici, ma in questo caso vogliamo parlare del suo grande rapporto con il mondo del calcio, più volte mostrato anche all’interno delle sue opere. LaPresseIniziamo subito con il dire cheè sempre stato un grandissimo tifoso del Milan, con il Diavolo che è stampato nel suo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bergere_Belge : Ecco una che pensa di aver fatto qualcosa di spiritoso che spiritoso non è ma una stronzata colossale ti meriti que… - PeccatoA : RT @sevenblog_it: Tratto da Mediterraneo, film di Gabriele Salvatores del 1991, il monologo del Sergente Nicola Lo Russo sul senso della vi… - sevenblog_it : Tratto da Mediterraneo, film di Gabriele Salvatores del 1991, il monologo del Sergente Nicola Lo Russo sul senso de… - Arsenio_Lupin75 : @belladinotte23 quelli che ho conosciuto da piu adulti li ho riconosciuti tutti, l’unico che non avrei mai detto fo… - PeccatoA : RT @sevenblog_it: Tratto da Mediterraneo, film di Gabriele Salvatores del 1991, il monologo del Sergente Nicola Lo Russo sul senso della vi… -

... Mara Venier, Renzo Arbore, Al Bano Carrisi, Piero Chiambretti, Vittorio Sgarbi, Piero Angela, Renato Pozzetto, Orietta Berti, Franca Leosini, Giusy Ferreri, Maria Grazia Cucinotta,,...La fine degli anni 80 e l'inizio dei 90 scrive pellicole crudeli e amare come 'Regalo di Natale' (1986) interpretato da Gianni Cavina, Carlo Delle Piane,e Alessandro Haber. Con ...Pensavate che quandodiceva ' So Dieco, ti spieco ' fosse le prima volta con Fiat Invece no, perchè questo spot tv risale al 1985 !

VITTORIO VENETO | IN 400 A VITTORIO VENETO PER IL FILM CON ABATANTUONO ANTENNA TRE

Lo spot Tv Fiat con Diego Abatantuono nei panni del casellante che spiega l'offerta Fiat su Ritmo e Regata con Viacard valida per 1 anno o 10.000 km.Lo show culinario di Carlo Cracco torna su Amazon Prime Video con tanti luoghi italiani da scoprire e assaporare, nuovi amatissimi vip e due ospiti inaspettate ...