Feldi Eboli avanti di forza e con clean sheet Ecco le semifinali

(Di venerdì 3 febbraio 2023) Laè la quartasta della Coppa della Divisione, la competizione che mette a confronto tutte le squadre del futsal nazionale, a prescindere dalla categoria. La squadra di Salvo Samperi conferma il suo super momento di forma stendendo il Meta Catania. L’espulsione iniziale di Bocao con conseguente rigore trasformato da Venancio indirizza subito l’incontro verso un’unica strada: le Volpi scappano via con una doppietta di Vavà, prima di chiudere in bellezza nella ripresa con Luizinho e ancora Venancio. In semi sarà derby contro il San Giuseppe, nell’altra semi L84 contro il Saviatesta Mantova, l’unica formazione di A2 ancora in gara.-META CATANIA 5-0 COPPA DELLA DIVISIONE MASCHILE – TROFEO EMILIA-ROMAGNA PRIMO TURNO SECONDO TURNO TERZO TURNO QUARTO TURNO OTTAVI DI ...

Una spettacolareconquista la semifinale di Coppa della Divisione Trofeo Emilia - Romagna grazie al rotondo successo per 5 - 0 contro il Meta Catania.

Tarantino deve rinunciare allo squalificato Vaporaki, ma manda in campo il brasiliano Bocao. Dal canto suo il Feldi Eboli non fa turnover e manda sul parquet di casa con i migliori uomini a ...La Meta Catania Bricocity lascia al Palasele di Eboli la Coppa Divisione.