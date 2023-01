(Di sabato 7 gennaio 2023) Primo sabato di Serie C del 2023, tutto dedicato al girone C. E ildei record, unica squadra imbattuta nelle serie professionistiche dei top 5 campionati europei, riparte esattamente da dove ...

... un rigore "inventato" per il tecnico ospite Capuano, mentre l'allenatore del Vivarini l'...al vantaggio pugliese di D'Ausilio) e nella sfida salvezza Fidelis Andria - Viterbese (1 - 1 ... Il Catanzaro vince ancora, ma stavolta con un solo gol di scarto: 1 - 0 contro il Taranto grazie a un ...'Scoglio' la Virtus Francavilla (... È sempre Catanzaro: Taranto ko. Crotone c'è, il Pescara rallenta Soddisfatti i sostenitori giallorossi: "La qualità tecnica alla fine si è fatta notare, nel girone di ritorno vedremo molte partite così" ...Girone C: la capolista, ancora imbattuta, s'impone con un rigore contestato. I calabresi passano a Monopoli e restano a -6, il Latina inchioda gli abruzzesi sul 2-2 ...