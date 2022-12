Ritrovata la quattordicenne portoghese scomparsa a Firenze

(Di sabato 31 dicembre 2022) AGI - È stata rintracciata la 14enne, di nazionalitàe residente in Brasile,ieri mattina dadove si trova in vacanza con la madre. A darne notizia sono fonti investigative. I carabinieri avevano ricevuto la denuncia da parte della famiglia. Secondo quanto si apprende, la ragazza si trovava in città.

