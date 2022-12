Ratzinger | nel 1985 ruppe il silenzio dell’ex Sant’Uffizio con clamorosa intervista

(Di sabato 31 dicembre 2022) (Adnkronos) – Mai un “prefetto della fede” della Santa Sede aveva ricevuto i giornalisti. Nel 1984 l’allora cardinale Josephdecise di rompere il proverbiale, la secolare storica discrezione, se non il segreto,. Il teologo tedesco, che nel 1981 Papa Giovanni Paolo II aveva voluto a capo della Congregazione per la dottrina della fede, accettò la sfida che gli lanciò il giornalista e scrittore Vittorio Messori, il più famoso autore cattolico vivente con milioni di copie vendute del suo best seller ‘Ipotesi su Gesù’. Dalla loro conversazione uscì il libro-‘Rapporto sulla fede’, pubblicato dalle Edizioni Paoline nella primavera del. Fu un caso mondiale, anzi “uno scandalo”, prima ancora all’interno della Chiesa che all’esterno: i ...

La7

... compreso un fermo interesse per la paceNord Irlanda". Così il presidente irlandese Michael D. Higgins sulla scomparsa di Papa. "Sarà ricordato anche per il valore che attribuiva al ..."L'intera vita di Joseph, in seguito Benedetto XVI, è stata per tutti noi una testimonianza di una fermissima fede ... "Uniti al Santo Padre Papa Francesco " si leggecomunicato ", ... Vaticano, Francesco Grana: "Sicuramente Papa Ratzinger è alla fine, lo diceva ieri Francesco nel suo invito alla ... Orvieto, nel 1264 Sede Apostolica dalla quale papa Urbano IV con Bolla Transiturus istituì e promulgò per l’universo cristiano la solennità del ..."Assecondando il desiderio del Papa emerito, i suoi funerali si svolgeranno nel segno della semplicità. Saranno solenni ma sobri". Lo ha dichiarato il direttore della Sala stampa della Santa Sede, Mat ...