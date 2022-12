Pio d’Emilia | in Cina non c’è panico per il Covid | ormai definito ufficialmente un’infuenza

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 31 dicembre 2022) L’emergenzainè stata sopravvalutata dall’Occidente. Lo sostiene il giornalista e yamatologo Pio, che da oltre trent’anni vive e lavora in Asia. In una intervista a Libero sostiene infatti che “tutto quello che noi sentiamo dellapossono essere speculazioni, come questi video che circolano on line di morti accatastati nei crematori”. Pio: non hanno attrezzato le strutture sanitarie Giustificate invece le critiche su come è stato affrontato il. “In questi tre anni – afferma Pio– francamente Pechino poteva dedicarsi a rafforzare le sue strutture, come ha fatto anche la nostra Italietta. Doveva aumentare le terapie intensive, il personale, e non l’ha fatto. Ecco perché adesso c’è il collasso degli ospedali, ma ripeto, è ...