E’ morto Benedetto XVI Il primo Papa emerito della storia aveva 95 anni

(Di sabato 31 dicembre 2022) Roma, 31 dic —XVI èoggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Joseph Ratzinger,, cooperator veritatis (riprendendo il suo motto)95. Si è spento in seguito all’«aggravamento dovuto all’avanzare dell’età» dei giorni scorsi, quando nella notte tra martedì e mercoledì,Francescodato notizia delle sue condizioni chiedendo ai fedeli «una preghiera speciale per ilche nel silenzio sta sostenendo la Chiesa». Il Ponteficesottolineato l’importanza di «ricordarlo, è molto ammalato, chiedendo al Signore che lo consoli e lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine». ...