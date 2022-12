Da Stranger Things 4 a 1899 | Le migliori serie Netflix del 2022

Leggi su movieplayer

(Di sabato 31 dicembre 2022) Andiamo a ripercorrere l'anno che sta per concludersi sulla piattaforma streaming di Reed Hastings, tra sorprese, conferme e delusioni delletvdel. Quali saranno le novità che più ci hanno sorpreso e che aspettiamo di ritrovare con nuovi episodi? Anno che se ne va, tempo di bilanci, anche nell'audiovisivo. Un classico, una rottura che forse lascia il tempo che trova. Ma anche un modo per fotografare i gusti del pubblico, sempre più diviso tra sala e piattaforma. A proposito di quest'ultima, un bilancio deldiè sicuramente utile per capire anche l'andamento dell'azienda - non più al top come un tempo - e della sua offerta, da sempre più votata alla quantità piuttosto che alla qualità. Forse stiamo cominciando a vedere i primi segnali di un cambio di rotta, con varie ...