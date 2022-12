Cristiano Ronaldo all’Al Nassr | è ufficiale

(Di sabato 31 dicembre 2022) RIYADH (ARABIA SAUDITA) (ITALPRESS) – L’Alha ufficializzato l’ingaggio di. Il club saudita, allenato dall’ex tecnico della Roma, Rudi Garcia, ha pubblicato sui social la foto di CR7 con la maglia numero 7 tra le mani e al fianco di Musli Al-Muammar, presidente della società di Riyadh. Contratto fino al 2025 per l’ex Juventus che, poco prima del Mondiale, ha rescisso l’accordo che aveva con il Manchester United. “Questo è un ingaggio storico che non solo aiuterà il nostro club a raggiungere un successo ancora maggiore, ma ispirerà il nostro campionato, la nostra nazione e le generazioni future, ragazzi e ragazze, a essere la migliore versione di se stessi. Benvenuto nella tua nuova casa”, scrive l’Alsui social.– foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). L'articolo ...

ha firmato per la formazione dell'Al - Nassr , nella quale giocherà per cifre monstre almeno fino al 2025. La leggenda del calcio mondiale ha sottoscritto un ingaggio da un miliardo ...Il nuovo contratto con i sauditi dell'Al Nassr gli frutterà 200 milioni di euro a stagione, facendone così lo sportivo più pagato al mondo per una singola stagione. Continua- 200 milioni Canelo Alvarez - 79,8 milioni Leo Messi - 70,4 milioni Neymar - 65,7 milioni Matthew Stafford - 65,5 milioni Josh Allen - 59,2 milioni Tyson Fury - 56,4 milioni Lewis ...Con queste parole Cristiano Ronaldo ha ufficializzato il contratto triennale da 200 milioni di euro a stagione che lo legherà ai sauditi dell'Al-Nassr proseguendo, per la prima volta, la sua carriera ...Con un comunicato sui canali ufficiali del club, l'Al Nassr ha annunciato l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Il portoghese riparte così dall'Arabia Saudita. Dopo la fine del rapporto con il Manchester ...