Salernitana | scatto per Nicolussi Caviglia

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Lasta facendo dei passi in avanti importanti per Hans, centrocampista della Juventus Dopo aver presentato Memo Ochoa nella giornata di ieri, lanon intende fermarsi sul mercato. Il club del presidente Iervolino, dopo l’infortunio di Giulio Maggiore, è infatti alla ricerca di una nuova mezz’ala. Secondo quanto riportato da Tutto, nelle ultime ore sono stati fatti dei passi in avanti importanti per Hans. Il centrocampista è di proprietà della Juventus, ma attualmente milita in Serie B con il Sudtirol. L'articolo proviene da Calcio News 24.

PianetaEmpoli.it

Lasta facendo dei passi in avanti importanti per Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista della Juventus Dopo aver presentato Memo Ochoa nella giornata di ieri, lanon intende fermarsi sul mercato. Il club del presidente Iervolino, dopo l'infortunio di Giulio Maggiore, è infatti alla ricerca di una nuova mezz'ala. Secondo quanto riportato da ...Si stava allenando bene Pellegri, era in forma, poi unoe il muscolo che tira. L'esito non è ... poi con un problema agli adduttori patito contro la, quando Pioli lo aveva lanciato ... Mercato Azzurro | Forte scatto della Salernitana per Zurkowski ... Che Szymon Zurkowski sia un obiettivo dell’Empoli è ormai noto come lo è il fatto che il giocatore farebbe carte false pur di tornare in maglia azzurra tanto da aver rifiutato alcune destinazioni. Il ...L'assenza di quattro titolari ha trasformato la lunga attesa per il ritorno del campionato in una emergenza che l’allenatore Nicola deve gestire. L’arrivo di Ochoa è servito ...