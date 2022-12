PSV-Milan | Kjaer | “Nelle ultime tre abbiamo perso | questo è da cambiare”

Calciomercato.com

Ilchiude il 2022 con una netta sconfitta, 3 - 0, in casa delEindhoven nell'ultima amichevole internazionale dopo quelle con Arsenal e Liverpool, entrambe perse. Per gli olandesi, reti di Til ...Commenta per primo Kjaer a Sky Sport: 'Abbiamo fatto troppi errori tecnici, non è quello che volevamo. Miglioriamo entro il 4. Non è una questione di concentrazione o maturità, ho visto tutta la ... Milan, altro ko in amichevole: tris del Psv con super Madueke Il Milan chiude con un k.o. in amichevole il suo 2022. La squadra di Pioli è stata sconfitta per 3-0 al Philips Stadion dal Psv Eindhoven. Olandesi .... La squadra di Pioli è stata sconfitta per 3 - 0 ...Il Milan torna in campo nell’ultimo test amichevole prima del rientro in campo contro la Salernitana in serie A, il prossimo 4 gennaio. Stefano Pioli, tra infortuni e attesa per il rientro dalle Leggi ...