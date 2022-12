Meteo venerdì | in arrivo le ultime perturbazioni dell’anno Ecco dove

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 30 dicembre 2022) PrevisioniItalia LA SITUAZIONE. Gli ultimi giornisaranno piuttosto scialbi sotto il profilorologico a causa di un vortice polare troppo forte che non consente al flusso perturbato di compiere grandi ondulazioni verso le basse latitudini. La differenza per diversi settori della Penisola soprattutto per le regioni del Nord e parte del Centro sarà che il grigiore di questi ultimi giorni sarà accompagnato da precipitazioni, precipitazioni che transiteranno da ovest a est mostrandosi più attive sull’alto Tirreno e sul Nordest oltre che lungo le Alpi. Il contesto climatico non cambierà nella sostanza, le anomalie termiche dell’ultimo periodo permarranno e le temperature continueranno a mantenersi sopra le medie stagionali soprattutto al Centro Sud. Vediamo allora nel dettaglio come andranno queste due ...