“Menù a 1 450 euro” Capodanno 2023 | più di Cracco | gli altri carissimi cenoni degli stellati

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il detto chi si accontenta gode di rado sbaglia, ma se per il cenone divolete regalarvi qualcosa di unico ecco una lista di alcunidei migliori chef italiani. I prezzi? Non proprio alla portata per le persone normali. Partiamo dall’Osteria Francescana di Massimo Bottura, tre stelle Michelin. Il suoper celebrare la fine del 2022 e l’arrivo del, solo per 12 tavoli, bisognerà sborsare 1.000 € a testa ma i vini sono compresi. Bottura, che alla cucina unisce l’amore per la musica e la letteratura (è uno studioso di Céline ndr) ha scelto di ripetere per il cenone di San Silvestro la fortunata proposta del menu dedicato ai Beatles, With a Little Help from My Friends. Le varie portate sono presentate solo con il titolo di una canzone del famoso gruppo pop britannico, quasi un gioco alla Sarabanda ...