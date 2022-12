I Santi di Sabato 31 Dicembre 2022

(Di venerdì 30 dicembre 2022) San SILVESTRO I Papa – Memoria Facoltativa† 335(Papa dal 31/01/314 al 31/12/335) Silvestro è il primo Papa di una Chiesa non più minacciata dalle terribili persecuzioni dei primi secoli. Nell’anno 313, infatti, gli imperatori Costantino e Licinio hanno dato piena libertà di culto ai cristiani, essendo papa l’africano Milziade, che è morto l’anno dopo. Gli succede il prete romano Silvestro. A lui Costantino dona come residenza il palazzo del Laterano, affiancato più tardi dalla basilica di San Giovanni, e cos…www.ebeati.it/dettaglio/30600 Sant’ EUSTASIO DI BOURGES Vescovo VI sec.www.ebeati.it/dettaglio/97798 San ZOTICO DI COSTANTINOPOLI Sacerdote e organizzatore dell’orfanotrofio di Costantinopoli. Forse martire (?). www.ebeati.it/dettaglio/83480 San BARBAZIANO DI ...

imusicfun.it

I funerali si terranno31 dicembre 2022, alle ore 10.30, nella Parrocchia deiMartiri Giorgio e Caterina, via Scano. Cagliari, 30 - 12 - 2022 Agenzia Funebre ANTONINO PANI Viale Regina ...... per la rassegna 'Musica al Centro' dell' Accademia Filarmonica : 'Concerto di Natale' con... I Giovani Telegrafisti in concerto, in collaborazione con Blue Chords Music management;31, ... Santi Francesi, svelato il calendario dell’Instore Tour e i primi ospiti del live all’Alcatraz di Milano Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Santa Caterina Valfurva, previsioni meteo per il 30/12/2022. Giornata caratterizzata da generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, temperature comprese tra -2 e 5°C ...