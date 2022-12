Guida TV | programmi di stasera | venerdì 30 dicembre 2022

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 30 dicembre 2022)aitv della prima serata di oggi,30.12., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 Note d’amore Film RAI2 Mi casa es tu casa Show RAI3 Alla ricerca di Dory Film RETE4 Johnny Stecchino Film CANALE5 Yesterday Film ITALIA1 Forrest Gump Film LA7 Speciale Eden – Un Pianeta da salvare Documentario REALTIME Le neomelodiche show Docureality CIELO Il sesso degli angeli Film TV8 Conciati per le feste Film NOVE I Migliori Fratelli di Crozza Show first appeared on Ascolti Tv Blog.