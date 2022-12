Globalist.it

... Giacinta e Anna Lucia, come i pastorelli delle apparizioni di. Erano andati tutti via. Tre ... Oggi, insieme ai corridori, parte un camion pieno di. Noi usavamo la stessa bici per ...... Giacinta e Anna Lucia, come i pastorelli delle apparizioni di. Erano andati tutti via. Tre ... Oggi, insieme ai corridori, parte un camion pieno di. Noi usavamo la stessa bici per ... Fatima, biciclette, rivalità e spumanti: la vita in rosa di Francesco Moser Francesco Moser, un mondiale su strada e uno su pista, il record dell’ora, un Giro d’Italia, tre Parigi-Roubaix, due Giri di Lombardia, una Freccia Vallona, una Milano Sanremo, 273 vittorie da profess ...Il viaggio dai campi di Palù di Giovo alle strade del ciclismo del campione trentino. "Ai miei tempi, il giorno prima della corsa c’era la punzonatura. La gente accorreva in massa. Oggi quei momenti d ...