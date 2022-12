Confondere e accusare. La strategia post-Covid della Cina

(Di venerdì 30 dicembre 2022) In una vignetta di Vitaly Podvitski, fumettista russo, pubblicata a fine settembre dal Global Times, il tabloid in lingua inglese di proprietà del Partito comunista cinese, si vede il presidente am... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

EU vs DISINFORMATION

... la propaganda, la disinformazione, che aiuta a prendere tempo egli avversari. Pare ... La più grave è quella ribadita ieri dal portavoce russo, Dmitry Peskov, che è tornato adil ...I due, convinti di poterli consumare, dopo 13 ore dall'ingestione hanno cominciato ad... cosa bisogna sapere "A parte l'amanita ci sono altri funghi come i chiodini che si possono... SO CHI SEI, MA CHI SONO IO - EU vs Disinfo Pechino ha usato la pandemia per la propaganda. Ora la subisce. Anche se continua il tentativo di perseverare nella disinformazione: Wang Wenbin, portavoce del ministero degli Esteri cinese, anche ...È ufficialmente cominciata l'opera della sinistra, anzi del Pd, per confondere le tracce e cercare di accreditarsi come il partito dei "puri".