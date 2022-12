Classifica FIMI | All I Want For Christmas Is You è il singolo più venduto | i Pinguini Tattici Nucleari in vetta negli album

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Mariah Carey Aria di Natale nellarelativa alla settimana dal 23 al 29 dicembre 2022. Nei singoli primeggia infatti All IForis You di Mariah Carey., invece, si sono ripresi la cima icon Fake News. Ecco tutte le posizioni.– I singoli Oltre che da All IForis You, in salita di due posizioni, la Top20 dei singoli è stata fortemente contaminata dalle canzoni natalizie. Al terzo posto c’è infatti Lastdei Wham (+15), seguita dalla quarta Jingle Bell Rock di Bobby Helms (+10), dalla sesta Feliz Navidad di Josè Feliciano (+14), dalla settima ...

All Music Italia

E a proposito di giovani, cosa è successo ai piani alti dellain Italia Laancora non ha comunicato i suoi dati finali, ma non sorprenderà vedere in cima ai dischi più venduti dell'...Tornano alla numero uno nelladegli album italiana Top Of The Music di- Gfk i PINGUINI TATTICI NUCLEARI con "Fake News" . La band si alterna a Lazza con la sua riedizione di Sirio c he scende alla numero due. ... Lazza sempre più da record: un nuovo straordinario traguardo in FIMI per Sirio Nella Top 10 degli album, a dominare ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, che si sono ripresi il primato a discapito di Sirio di Lazza (-1). Piccola salita, in terza posizione, per Christmas di Michae ...Con Sirio Lazza raggiunge le 18 prime posizioni non consecutive in classifica, chiudendo l’album di gran lunga davanti a tutti ...