Bastonata di inizio anno per gli automobilisti Il governo non proroga lo sconto fiscale | il pieno aumenta in media di 10 euro

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Il 2023 degliitaliani rischia di partire con una. Con il nuovotermina infatti loper abbattere il costo dei carburanti e al momento, secondo quanto si apprende, ilMeloni non ha intensione dire la misura. Per i prezzi alla pompa si prospetta quindi un rialzo di circa 18 centesimi rispetto ai valori attuali. Stando alle ultime rilevazioni settimanali del ministero dell’Ambiente, il prezzo medio nazionale della verde è di 1,625al litro, ai minimi da giugno del 2021. Il diesel è invece a 1,689, cioè al minimo dal 31 gennaio 2022. L’attuale taglio – già ridotto a dicembre rispetto ai 30 cent introdotti dalDraghi – vale per tutti, mentre la scelta del ...

