A inizio anno Di Lorenzo rinnoverà con il Napoli fino al 2026 CorSport

(Di venerdì 30 dicembre 2022) Agennaio anche il capitano del, Giovanni Di, firmerà il rinnovo del contratto con il club di De Laurentiis. Un accordo prolungatoal. Il Corriere dello Sport scrive: “Prima di Natale ha parlato con De Laurentiis e il presidente gli ha dato appuntamento all’dell’che comincerà ufficialmente alla mezzanotte di domani per parlare del rinnovo. Del prolungamento praticamente a vita di un contratto che scadrà nel: non è un’urgenza, bensì una scelta. Un desiderio reciproco. Un capitano è per sempre”. Diè un ragazzo di poche parole, ma un giocatore fondamentale neldi Spalletti. Su di lui c’è anche l’interesse del Barcellona, raccontano in Spagna e qualche mese ...

3bmeteo

vecchio, vita nuova per gli uffici giudiziari italiani. Da oggi, a due giorni dall'del 2023, entra in vigore la riforma Cartabia del processo penale. Le nuove regole avranno un impatto ...L'organizzazione, con la vendita dei biglietti, è partita bene. Attesa e curiosità per la festa che ad2023 riguarderà la valle d'Itria. Organizzata a Martina Franca si terrà sll'Hyper di Alberobello. Sarà un mak 100 per i diplomandi dei decenni scorsi, per rivivere quei periodi che erano legati ... Meteo - Inverno scialbo a inizio anno, ora si punta al periodo della Befana ma i modelli non sono unanimi. Ecco come ... Il testo integrale del messaggio di fra Marco Moroni, OFMConv, custode del Sacro Convento di San Francesco in Assisi. Un invito alla speranza e all'impegno in questo tempo di violenza e ingiustizia ...Nel report di fine anno sulle minacce informatiche, Acronis svela che nel 2023 il costo medio delle violazioni dei dati supererà i 5 milioni di dollari. Tra luglio e ottobre Acronis ha registrato un a ...