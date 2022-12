Selvaggia Lucarelli su Milly Carlucci | “Non mi aspettavo alcuna tutela o supporto da parte sua Ho capito subito come sono considerata a Ballando”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L’anno prossimosarà acon le stelle? È questa la domanda più gettonata delle ultime ore: il dopo show si sta infatti rivelando più infuocato del previsto, tra dichiarazioni polemiche e interviste incrociate in cui i protagonisti del talent distanno mettendo in scena quello che ha tutti i contorni di una resa dei conti destinata a provocare un mezzo terremoto in giuria. La presenza dellaora è più incerta che certa. Alla vigilia dell’ultima puntata, a domanda diretta di FqMagazine aveva rivelato di essere stata riconfermata, ammettendo però di essere molto amareggiata: “Ora c’è il furore della delusione, non so cosa farò, so che per lororiconfermata perché lo hanno comunicato al mio agente, io credo si debba ...