Morti e feriti | il casinò in Cambogia va a fuoco L' incendio è tremendo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Unè divampato in un casino a Poipet in, al confine con la Thailandia, nel pieno della notte. Almeno 10 persone sono morte e circa 30 sono rimaste ferite, alcune in modo grave nel rogo al Grand Diamond City Casino and Hotel. Sul posto sono giunti i vigili delper domare le fiamme e cercare superstiti. La Thailandia ha inviato squadre di soccorso.