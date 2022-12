TGCOM

L'aggressione si è consumata lo scorso 19 dicembre a Ventimiglia, in provincia di. Il bambino, di 6 anni, è stato ritrovato in gravi condizioni ed ha riportato fratture a otto vertebre e a un ...commenta Ac'è un secondo nome nel registro degli indagati per lesioni gravissime causate a undi sei anni, trovato gravemente ferito a Ventimiglia, la mattina del 19 dicembre. Oltre al compagno ... Imperia, bimbo brutalmente picchiato dal compagno della nonna: indagata anche lei Oltre al compagno settantenne della nonna di Ryan, il bambino di 6 anni, ricoverato per lesioni gravissime causate da un violento pestaggio, ci sarebbe anche un secondo nome iscritto nel ...Aveva raccontato agli inquirenti che il bambino era stato investito da un’auto pirata, ma i sospetti su di lui sono aumentati quando dalle immagini delle telecamere di video-sorveglianza non è emerso ...