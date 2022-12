Expo 2030 | Meloni | “Sosterremo candidatura di Roma Non ci daremo per vinti”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L’Italia, e in questo caso anche, pensano in grande. L’obiettivo non lo nasconde il premier Giorgia, che guarda con interessa all’appuntamento dell’. Un evento molto lontano nel tempo, ma su cui già da ora serve muoversi, anche per vincere la concorrenza delle altre Capitali mondiali. Portare l’Esposizione Universale in Italia, e quindi nella sua Capitale, è una sfida avanguardistica cui il nostro Paese proverà a rispondere.: “Proveremo a portare l’” Le insidie sono notevoli, soprattutto andando a vedere i numerosi scandali che si aprirono attorno al famosodi Milano. Eppure, in Italia c’è voglia di grandezza e soprattutto un sogno: riportare l’Esposizione Universale a ...

Corriere Roma

Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni a proposito di... a cominciare dallo scomputo della spesa per gli investimenti dal deficit"), Tim ("puntiamo a controllo rete e a mantenere livelli occupazione"),("impegno in prima persona, non ci darei ... L'Expo 2030 è un valore per tutto il Paese, non solo per Roma L’Italia, e in questo caso anche Roma, pensano in grande. L’obiettivo non lo nasconde il premier Giorgia Meloni, che guarda con interessa all’appuntamento dell’Expo 2030. Un evento molto lontano nel t ...La prima conferenza stampa di fine anno da premier. Giorgia Meloni stamattina è intervenuta dall'aula del palazzo dei gruppi della Camera ...