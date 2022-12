Covid | Lopalco | “Dalla Cina basso rischio variante cattiva”

(Di giovedì 29 dicembre 2022) ROMA – In, con il passaggio improvvisostrategia ‘zero-’ all’apertura, “si è creata la classica tempesta perfetta in cui le terribili restrizioni non hanno potuto reggere così a lungo e, una volta libero di circolare, il virus ha trovato una popolazione quasi totalmente suscettibile: né vacta, né immunizzata naturalmente. Sars-CoV-2 ha ora una prateria di un miliardo e mezzo di persone in cui pascolare. Sarà questo unper il futuro della pandemia negli altri Paesi?”. Si dice “tendenzialmente ottimista” l’epidemiologo Pier Luigi, docente di Igiene all’Università del Salento. “Direi che la probabilità che si sviluppi in quella situazione una nuovacon caratteristiche di aggressività peggiori di quelle della famiglia Omicron è ...

Adnkronos

