Calciomercato | Atalanta Bournemouth e Leicester su Boga

(Di giovedì 29 dicembre 2022) L'esterno ivoriano potrebbe lasciare Bergamo e andare in prestito in Premier LONDRA (INGHILTERRA) - Non solo in Italia (la Fiorentina lo segue da tempo), anche in Inghilterra Jeremieha i suoi ...

Calciomercato.com

Secondo il Daily Mail due club di Premier League, Bournemouth e Leicester, sono sulle tracce del 25enne esterno dell'e pronti a prelevarlo in prestito per la seconda parte della stagione. Le ...Tema portiere : l'fa muro per anticipare l'arrivo di Sportiello a Milano, ma sicuramente il club si muoverà per un innesto tra i pali, Maldini e Massara sono vigili sul mercato portieri. Napoli: colpo a centrocampo dall'Atalanta | Mercato Solo un sicuro assente tra gli Aquilotti in vista della sfida del 4 gennaio al “Picco” alla ripresa del campionato di serie A A ranghi completi, se non fosse per il portiere titolare. Nello Spezia, ch ...Non esistono a tutt’oggi rilanci per accaparrarsi l’ala ivoriana, nemmeno dalla Fiorentina. L’enigma di gennaio resta sempre Boga Jeremie Boga resta aggrappato all’unica offerta, quella del Leicester, ...