Today.it

A finalissima dicon le Stelle conclusa, la giurata che ha sollevato la polemica per la vittoria della giornalista, sembra aver lanciato un'altra. Dopo la trasmissione di Rai 1, ......scritto che non poteva arrivare perchè nevicava e non c'erano aerei...' Marta Flavi lancia unaal suo ex compagno di ballo 'Non voglio querele' Successivamente l'ex concorrente di... Ballando, la frecciata di Lucarelli a Milly Carlucci: "Per lo show sono un utile errore, non sono da proteggere" Una discussione destinata a non finire qui quella tra Selvaggia Lucarelli e Luisella Costamagna. A finalissima di Ballando con le Stelle conclusa, la giurata che ha sollevato la polemica per la vittor ...Simone Arena, la conduttrice senza pietà: "Fare l'insegnante è un'altra cosa" Oggi Marta Flavi ha rilasciato un'interessante intervista sull'ultimo numero ...