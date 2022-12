3 giochi da tavolo solo per adulti che quasi sicuramente non conosci e di cui non potrai più fare a meno

(Di giovedì 29 dicembre 2022) Da sempre idasono il passatempo ideale per le lunghe serate autunnali, e sono anche un'ottima scusa per chiamare a raccolta gli

WIRED Italia

Si è però stabilito che entro marzo 2023 dovrà nascere untra le associazioni di categoria ...: si proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2024, il termine delle concessioni per la ...È stato tolto l'innalzamento a 60 euro del tetto per l'uso del Pos (sarà untra banche e ...- Sono prorogate fino al 2024 le concessioni su gioco a distanza, bingo e scommesse. I migliori giochi da tavolo del 2022 È iniziato ormai il conto alla rovescia per Capodanno, il 2023 è ormai vicino ed è arrivato il momento di pensare a cosa fare per festeggiare l'anno nuovo.Apre domani (giovedì 29 dicembre) il nuovo ristorante McDonald’s di Monopoli di viale Aldo Moro: nel nuovo locale lavoreranno 60 persone. Lo comunica la multinazionale del fast food. Nel nuovo ristora ...