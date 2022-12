Viabilità Roma Regione Lazio del 28-12-2022 ore 17 | 45

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)DEL 28 DICEMBREORE 17:20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON IL TRAFFICO IN TEMPO REALE ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA. SI INTENSIFICA IL TRAFFICO CON CODE SUL RACCORDO ANULARE SULLA CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PONTINA E LANINA MENTRE IN INTERNA STESSA SITUAZIONE ALTEZZA GALLERIA APPIA E USCITA SALARIA ALTRE CODE SEGNALATE SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VITINIA VERSO OSTIA E A NORD SULLA VIA FLAMINIA IN USCITA DAL CENTRO DALLA TANGENZIALE FINO AL RACCORDO RIMANIAMO SULLA TANGENZIALE CODE TRA CORSO FRANCIA E L’USCITA SALARIA SPOSTIAMOCI E A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA CASSIA A CAUSA DI CANTIERI CI SONO CODE NELLE DUE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DELLA LOCALITA CAPRANICA È TUTTO DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITA A PIU’ TRARDI Servizio fornito da ...

