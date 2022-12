Tragico incidente sul lavoro | operaio campano muore a 36 anni

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Unsulè avvenuto nella giornata di oggi, mercoledì 28 dicembre, in località Viceno nel comune di Castel Viscardo, nella provincia di Terni.suldi 36Undi 36, residente in provincia di Avellino, è morto mentre si stava occupando dei lavori di posizionamento di un metanodotto. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ciociaria24

... dopo aver combattuto con una grave e aggressiva malattia, si è spenta Donatella Boschi Saggioro la mamma di uno dei bimbi che a luglio del 2021 erano morti in unin quota. La ...L'antivigilia di Natale l'e la corsa al pronto soccorso. Sembrava essersi risolto tutto ma il 25 dicembre, due giorni dopo il sinistro, è arrivato ilepilogo. È morta Magatte Sow, la 48enne che era stata ... Tragico incidente stradale, due morti I due ragazzi erano entrambi a un passo dal concludere il percorso di Master all’Accademia di architettura dell’Università della Svizzera italiana ...Un operaio di 36 anni, residente nella provincia di Avellino, è morto in seguito a un incidente che si è verificato in un cantiere a Viceno, nel comune di Castel ...