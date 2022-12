Ti metto le mani addosso | Pieraccioni sbrocca contro Malgioglio | caos su Rai 2

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Momenti di imbarazzo tra Leonardoe Cristiano. Di fatto a Mi casa es tu casa, il programma condotto dall'autore musicale su Rai Due, va in scena un battibecco a metà tra il serio e il faceto che ha stupito e non poco i telespettatori. A sottolineare quanto accaduto è stato il giornalista Massimo Falcioni che di fatto su Twitter ha mostrato due sequenze di una delle ultime puntate in cui l'attore ha qualcosa da ridire al conduttore. Ad un certo punto, durante la chiacchierata,si accavalla al racconto di. Ed ecco che l'attore afferma: "Mon non ti viene in mente che, se stavo parlando del libro, c'era un aneddoto da raccontare?". Arriva subito la replica di: "Perché mi rimproveri?". A questo puntoconfessa ...