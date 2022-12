Televoto truccato al GF Vip? Ex gieffina interviene | “Vi svelo come funziona”

(Di mercoledì 28 dicembre 2022)al Grande Fratello? Per il popolo dei social la risposta è sì. Antonella Fiordelisi, preferita dal pubblico, ha avuto la meglio contro Oriana Marzoli seminando l’incredulità del web.al GF? ExSulla questione, oltre a Guendalina Tavassi, è voluta intervenire pure Veronica Satti, ex concorrente del GF... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Today.it

Antonella Fiordelisi è stata nominata preferita dal pubblico, anche se si grida ale i fan chiamano in causa il Codacons , spedendo Oriana Marzoli al. Luca Onestini è stato ...... ma come andrà a finire la questione Non è la prima volta che si parla dial Grande Fratello Vip ma mai nessun provvedimento è stato preso a riguardo e siamo sicuri che niente ... "Televoto truccato al Grande Fratello Vip": Antonella preferita, infuria la protesta Televoto truccato al Grande Fratello Vip Ex concorrente interviene e parla anche di Antonella Fiordelisi: “Vi svelo come funziona”.Dopo la polemica sul televoto truccato al GF Vip, Veronica Satti interviene e fa chiarezza sul ruolo degli autori ...