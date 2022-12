Sanremo 2023 | FantaSanremo da record | quasi 170 000 iscrizioni in 24 ore

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) (Adnkronos) – Persi prospetta un Fantada. Il fantagioco legato al festival ha ottenuto in 24 ore170.000(si sono aperte alle 12 del 27 dicembre). Per rendere l’idea del boom senza precedenti, nel 2022 letotali all’inizio del festival erano 500.000 mentre nel 2021 soltanto 50.000. “Abbiamo ottenuto in un giorno più di un terzo del totale dell’anno scorso. Credo che quest’anno raggiungeremo i 500.000 già all’inizio dell’anno, poi si abbasserà fisiologicamente il ritmo delleper impennarsi di nuovo negli ultimi giorni, con i ritardatari. Il risultato di queste ore resta storico, oltre ogni possibile aspettativa”, sottolinea all’Adnkronos uno dei fondatori del ...

Fonti Mediaset hanno confermato che l'offerta alla conduttrice di 'Verissimo' era stata fatta Anon ci sarà Silvia Toffanin . In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione al Festival della conduttrice di ' Verissimo ', fonti Mediaset precisano che non sarà presente ...Ilormai alle porte è più che mai live in Romagna, dove sono attesi grandi nomi della musica ... Tra vecchi e nuovi successi, non mancherà il brano vincitore del Premio della critica a2022,...Caso Madame, parla Amadeus: “È in gara… ma che tutto si risolva” Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2023 è intervenuto a RTL 102.5 sull’indagine in corso alla… Leggi ...ROMA - Il 2023 sarà l'anno delle reunion: Amadeus è riuscito nell'impresa di riportare sul palco del prossimo Festival di Sanremo ...