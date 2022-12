Pronto il decreto immigrazione | ecco le nuove regole per la flotta umanitaria Multe e sequestri in mano ai prefetti

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Il codice di condotta per le Ong diventa legge: le navi potranno fare un solo soccorso e poi dovranno dirigersi subito verso il porto di sbarco abbandonando la zona Sar.norme anche per le richieste d'asilo

la Repubblica

...della rete ospedaliera disposto dalRilancio (DL 34/2020) promulgato a seguito delle criticità del sistema sanitario, emerse dopo la Pandemia da Sars - Cov2. Il progetto del nuovo...... stop alla microspia Trojan per i reati di corruzioneRave,l'emendamento del governo. Solo per eventi musicali, ma restano la pena da 3 a 6 anni e le intercettazioni Il super ... Pronto il decreto immigrazione: ecco le nuove regole per la flotta umanitaria. Multe e sequestri in mano ai p… I lavori sono stati già appaltati e prevedono l’ampliamento degli spazi con la costruzione di una nuova struttura.I lavori sono stati già appaltati e prevedono l’ampliamento degli spazi con la costruzione di una nuova struttura MATERA - Il Pronto Soccorso ...