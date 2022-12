Programmi TV di stasera | mercoledì 28 dicembre 2022 Su Italia 1 ‘L’attimo Fuggente’

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) L'attimo Fuggente Rai1, ore 21.25: Meraviglie Documentari. Questa nuova serie intitolata “Stelle d’Europa” varca i confini nazionali per esplorare anche i siti Unesco più spettacolari del nostro continente. Un viaggio che attraversa l’Europa da est a ovest, da sud a nord, alla ricerca delle bellezze più rappresentative di ciascun paese. In questa puntata si parte da Mont Saint-Michel, si prosegue per Lisbona, mentre la tappana è Verona, poi si torna in Francia per finire a Chartres. Ospiti Riccardo Cocciante, Roberto Bolle, Dulce Pontes. Conduce Alberto Angela Rai2, ore 21.20: Mi Casa es tu Casa Talk show. Terza puntata per “Mi casa es tu casa”, il programma che ha segnato il debutto alla conduzione di Cristiano Malgioglio. Protagonista di questo nuovo appuntamento, la Signora della domenica della TVna: Mara Venier. La bionda ...

Libero Magazine

Questa sera Chi l'ha visto non andrà in onda: quando torna il programma di Rai ..., Fiction e Seriein TV Tra i principaliin tv vi segnaliamo: Meraviglie - Stelle d'Europa , presentato da Alberto Angela , in onda dalle 21.125 su Rai 1 Mi casa ... Stasera in TV: film e programmi da vedere mercoledì 28 dicembre Controcorrente non va in vacanza: stasera in tv andrà infatti in onda un'altra puntata in questi giorni di festività natalizie.Questa sera Chi l'ha visto non andrà in onda: quando torna il programma di Rai 3 E anche per Chi l’ha visto breve pausa natalizia. La scelta della Rai è chiara: i programmi che raccontano di cronaca ...