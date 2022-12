Paolo Calissano | finalmente la verità | ecco come è morto l’attore

(Di mercoledì 28 dicembre 2022) Tutti ricordiamo la triste vicenda inerente alla morte di, il noto attore scomparso nel 2021 all’età di soli 54 anni. A distanza di un anno dalla morte di, nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il fratello Roberto ha rivelato cosa si nasconde dietro al tragico avvenimento.: le parole del fratello (Ilovetrading.it)è stato, per anni, un personaggio del mondo dello spettacolo molto amato; ciò è stato possibile grazie al suo talento attoriale che, nel corso della sua carriera, gli ha permesso di prendere parte a fiction e film di grande successo. Quelle eseguite per Vivere; La dottoressa Giò; Quello che le ragazze non dicono e ...

Corriere della Sera

Così Roberto. La vita dell'attore( La dottoressa Giò, General Hospital, Vivere , per citare alcune sue fiction ma anche Palermo Milano solo andata e Cucciolo tra i film interpretati durante la sua carriera) si ...Leggi anche Com'è morto, il mistero dell'attore trovato senza vita: la porta lasciata aperta e le medicine "non si è suicidato", le indagini sulla morte dell'attore ... «Paolo Calissano si è suicidato, la droga non c’entra»: parla il fratello Roberto Svelate le cause della morte dell’attore, parla il fratello: “Intossicazione da farmaci antidepressivi” Ci sono delle morti difficili da ..."Aspirava al diritto all'oblio", questo e altro nelle parole di Roberto, fratello del compianto Paolo Calissano che sostiene la tesi del suicidio ...